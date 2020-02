Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Marihuana unterm Sitz

Mit Marihuana unterm Fahrersitz wurde am Freitagabend, 21.02.2020, ein Autofahrer in WT-Tiengen erwischt. Der 26-jährige war gegen 22:15 Uhr in eine Verkehrskontrolle geraten. Starker Cannabisgeruch drang aus dem Innenraum, weshalb der Fahrer schon freiwillig ein paar Gramm aus seiner Jackentasche zog und das Rauschgift der Polizei übergab. Allerdings fand sich bei der Durchsuchung des Autos unter dem Fahrersitz nochmals gut 50 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt, der Fahrer musste mit zur Blutprobe.

