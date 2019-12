Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verpuffung in Einfamilienhaus

Haren (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Lathen wurden am Montag gegen 09:00 Uhr zu einem Einsatz in der Eschstraße in Haren gerufen. Nachdem die Ölheizung in einem Einfamilienhaus aus unbekannter Ursache ausfiel, kam es beim Neustart im Heizungskeller aus derzeit unbekannter Ursache zu einer Verpuffung und nachfolgend zu einem offenen Feuer. Dieses konnte durch Bewohner des Hauses mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Durch die Rauchgase werden 2 der 3 anwesenden Bewohner des Hauses leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

