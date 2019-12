Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Von Fahrbahn abgekommen

Rhede (ots)

Am Montag um ca. 12:50 Uhr kam es in Ringe auf der Kanalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei geriet ein unbekanntes Fahrzeug in den Seitenstreifen wühlte dabei die Berme auf und beschädigten einen Leitpfosten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emlichheim unter, Tel. 05943792000 in Verbindung zu setzen.

