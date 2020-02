Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Holthoff/ Die Täter wurden in der Küche fündig

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (05.02.2020) entwendeten unbekannte Täter einen vierstelligen Geldbetrag aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Holthoff in Ascheberg. Zuvor hatten sich die Täter vermutlich über ein Feld dem Mehrfamilienhaus angenähert und eine Metall-Tür aufgehebelt. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-7930 entgegen.

