Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer muss Gegenverkehr ausweichen und gerät ins Schleudern: Polizei erbittet Hinweise auf Verursacher

KasselKassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Am Freitagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 251 zwischen Habichtswald-Dörnberg und Ahnatal eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 34-jähriger Autofahrer seinen Angaben zufolge in einer Kurve einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste und daraufhin ins Schleudern geriet. Den dabei entstandenen Sachschaden an seinem Audi beziffern die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord auf rund 5.000 Euro. Der unbekannte Verursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Nach Angaben der ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei war der 34-Jährige aus dem Landkreis Kassel mit seinem Pkw gegen 21:30 Uhr auf der B 251 von Dörnberg in Richtung Ahnatal unterwegs. In der Linkskurve nach dem Steinbruch sei ihm plötzlich das Auto mit eingeschaltetem Fernlicht auf seiner Spur entgegengekommen, sodass er gezwungen war, nach rechts auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Wie der 34-Jährige berichtete, geriet sein Audi bei dem Ausweichmanöver ins Schleudern, drehte sich mehrfach und stieß gegen zwei Verkehrsschilder sowie einen Leitpfosten. Sein Pkw wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und musste anschließend von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schäden an den Schildern und dem Leitpfosten belaufen sich auf rund 350 Euro. Hinweise auf den unbekannten Verursacher liegen bislang nicht vor.

Wer den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

