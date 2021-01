Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eldingen (ots)

Am Samstag, 09.01.2021 stand ein grauer Seat Ateca ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand der Mittelstraße. Zwischen 7:00 und 7:30 Uhr wurde der erst im November zugelassene Neuwagen durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich mit Anhängerkupplung, an der Fahrzeugfront erheblich beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Wer kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben? Diese bitte an die Polizeistation Eschede, Telefon 05142-988760.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell