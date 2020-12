Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201214-4: Wohnungseinbrecher gestellt - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagmittag (12. Dezember) hat ein Zeuge zwei Jugendliche beobachtet, die sich verdächtig verhielten. Um 12:45 Uhr beobachtete ein 70-jähriger Zeuge zwei Jugendliche, die an der Haustür eines Nachbarn an der Peter-Hess-Straße klingelten. Einer der Jugendlichen klingelte mehrfach und ging vor dem Haus hin und her. Danach seien beide verschwunden. Dies kam dem 70-Jährigen merkwürdig vor, da sein Nachbar nicht zu Hause war. Als er zu dessen Haus ging, hörte er einen lauten Knall und die Alarmanlage löste aus. Auf einem Feldweg hinter dem betroffenen Haus kamen ihm die beiden jungen Männer entgegen und flüchteten in Richtung Merzenicher Straße. Der 70-Jährige folgte den beiden und kontaktierte die Polizei, nachdem er eine eingeschlagene Fensterscheibe an dem Haus seines Nachbarn wahrgenommen hatte. Durch die gute Personenbeschreibung der Täter und der Angabe der Fluchtrichtung konnten die hinzugerufenen Polizisten die Jugendlichen antreffen. Die Beamten stellten die Personalien beider auf einer Polizeiwache fest und übergaben sie ihren Erziehungsberechtigten. Durch die gute Sicherung des Wohnhauses und dem sehr aufmerksamen und engagierten Nachbarn blieb es bei einem versuchten Einbruch. (akl)

