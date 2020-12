POL-REK: 201214-1: O Tannenbaum, o Tannenbaum! - Kerpen

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Am vergangenen Wochenende nahm die Polizei zwei Männer fest, die Tannenbäume entwendet hatten.

"O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter", dachten sich am Samstag (12. Dezember) wohl auch zwei Diebe in Kerpen. Um 01:09 Uhr erhielten Polizeibeamte Kenntnis von mehreren Personen, die laut Angaben eines Zeugen jeweils einen Tannenbaum schulterten und auf der Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Friedhofstraße gingen. Bei Einfahrt in die Geschwister-Scholl-Straße sahen die Beamten die beschriebenen Personen, die daraufhin ihre Weihnachtsbäume fallen ließen und umgehend die Flucht ergriffen. Die Polizisten stoppten zunächst einen der Männer. Der 22-Jährige behauptete, die stattliche Nordmanntanne am Vortag gekauft zu haben. Einen Nachweis dafür konnte er jedoch nicht erbringen. Zwecks Identitätsfeststellung nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest und führten ihn einer Polizeiwache zu. Einen zweiten Tatverdächtigen (16) stellten sie auf der Beethovenstraße. Auch er trug einen Tannenbaum. Den Jugendlichen übergaben die Beamten seiner Mutter. In unmittelbarer Nähe stellten die Ordnungshüter einen beschädigten Bauzaun fest, der ein Verkaufsareal für Weihnachtsbäume einschloss. Mindestens zwei der dort aufgestellten Tannenbaumständer waren leer. Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen die beiden Tatverdächtigen ein. Auf einen schmucken Tannenbaum muss das Diebes-Duo wohl vorerst verzichten. Denn die beiden gestohlenen etwa zwei Meter hohen Nordmanntannen verbrachten die Polizisten zurück zum Verkaufsstand, wo sie wieder in den freien Verkauf gingen. (nh)

