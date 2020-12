Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201211-3: Zeugin fand gestohlene Fahrräder - Erftstadt

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (10. Dezember) hat eine 66-jährige Erftstädterin in einer Grünanlage eine hohe Zahl an Fahrrädern und Fahrradrahmen gefunden. Am Donnerstagmittag (12:00 Uhr) fielen der 66-Jährigen die Fahrräder und Fahrradrahmen in dichtem Buschwerk hinter der Bushaltestelle Liblar-Frauenthal auf. Eine große Menge an Fahrradteilen wie Ketten, Pedale, Reifen, Sättel, Lenkstangen und Reflektoren hatten die unbekannten Täter an der Örtlichkeit ebenfalls abgeladen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um gestohlene Fahrräder handelt, deren Teile zur Reparatur von anderen Rädern dienten. Die für sie unbrauchbaren Reste entsorgten die Täter dann in Erftstadt. Insgesamt fanden die eingesetzten Beamten 27 Fahrräder und Rahmen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrrädern oder zum Abladen des Diebesgutes geben können, sich unter der 02233 52-0 zu melden. (akl)

