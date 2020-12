Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201211-2: Vorsicht! Spendenbetrügerin am Geldautomaten - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Der Polizei liegt eine Anzeige vor, wonach einem 82-Jährigen wenige Minuten nach dem Abheben eines hohen Bargeldbetrages selbiger von einer Unbekannten entwendet worden ist. Die Polizei vermutet, dass der Senior beobachtet wurde.

Der 82-Jährige befand sich am Freitagmittag (11. Dezember) gegen 11:45 Uhr am Geldautomaten auf dem Markt in Türnich, als er kurz darauf von einer dunkel gekleideten Frau angesprochen worden ist, die unaufgefordert auf dem Beifahrersitz des Autos des Seniors Platz nahm. Die Unbekannte sammele für Behinderte hieß es. Der Senior unterschrieb eine Spendenliste übergab einen 5-Euro-Schein. Was er nicht bemerkte: Im gleichen Moment stahl die Unbekannte das soeben gezogene Geld des 82-Jährigen. Erst als die Frau den Marktplatz mit ihrem weißen Kleinwagen zügig verlassen hatte, bemerkte der Geprellte das Fehlen des Bargeldes und informierte die Polizei.

Der Polizei ist diese "Klemmbrettmasche" bekannt. Dabei geben die Täter einen erfundenen Sachverhalt an und verdecken ihre Absuche in der Kleidung des Opfers mit dem Klemmbrett. Im vorgenannten Fall hat die Täterin ihr Opfer vermutlich beim Geldabheben beobachtet und fette Beute gewittert. Die Polizei rät, sich vor diesen Transaktionen im näheren Umfeld umzusehen und bei verdächtigen Feststellungen ihr Vorhaben zunächst abzubrechen. Holen auch Sie besser Ihr Barvermögen während der Öffnungszeiten direkt am Schalter Ihrer Hausbank. (bm)

