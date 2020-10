POL-ME: 60-Jähriger verunfallt nach internistischem Notfall - Ratingen - 2010007

Polizei Mettmann

Am Donnerstagabend (01. Oktober 2020) kam ein 60-jähriger Ratinger aus vermutlich internistischen Gründen mit seinem Skoda von der Fahrbahn der Fritz-Bauer-Straße in Ratingen ab und blieb in einer Böschung stehen. Der bewusstlose Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Das war geschehen:

Gegen 20:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Skoda die Fritz-Bauer-Straße in Fahrtrichtung Ratingen-Lintorf. Ein hinter ihm fahrender Zeuge beobachtete, wie das Fahrzeug zunächst ohne erkennbaren Grund seine Fahrt verlangsamte und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Skoda touchierte einen Poller und ein Straßenschild und kam in einer abgesenkten Böschung eines seitlich angelegten Grünstreifens zum Stillstand.

Der Zeuge informierte folgerichtig die Polizei, die die Seitenscheibe des Skoda einschlagen musste, um das verschlossene Fahrzeug zu öffnen und den bewusstlos am Steuer sitzenden Ratinger erstmedizinisch versorgen zu können.

Dank der schnell eingetroffenen Rettungskräfte wurde der 60-Jährige anschließend in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb.

