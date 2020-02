Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch- Bargeld entwendet

Asbach (ots)

Am Abend des 01.02.2020 kam es in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 23:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Jugendherberge" in Asbach. Während die Bewohner unterwegs waren, hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Kellerfenster an der Rückseite des Anwesens auf. Anschließend wurde das gesamte Haus nach Wertsachen durchsucht und letztendlich ein Bargeldbetrag entwendet.

Zeugen, insbesondere Spaziergänger am Weiher in Asbach, werden gebeten, mögliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

