Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl (62/0901)

Speyer (ots)

09.01.2020, 15:15 Uhr

Am Donnerstag gegen 15:15 Uhr konnte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Maximilianstraße einen 44-jähriger Mann aus Speyer dabei beobachtet, wie er mehrere Waren in seiner inneren Jackentasche verstaute. Der Mitarbeiter folgte dem Täter in Richtung Kasse. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wird, entnahm er die Gegenständer wieder aus seiner Jacke. Er wurde dann durch den Mitarbeiter mit der Tat konfrontiert. Zudem wurde er von ihm als die Person wiedererkannt, die bereits am Vortag den Markt mit 3 Fleischkäsebrötchen verließ, ohne hierfür bezahlt zu haben. Die Polizei nahm die Ermittlungen gegen den Beschuldigten wegen der Diebstähle auf.

