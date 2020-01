Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Besitzer eines gestohlenen Fahrrades gesucht

Am Dienstag, den 07.01.2020 gegen 21 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Schifferstadt zwei Personen gemeldet, die sich im Bereich des Fahrradständers am Hauptbahnhof an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machen würden. Die zwei Personen konnten vor Ort durch die eingesetzten Streifen gestellt werden. Sie führten ein Fahrrad mit, welches sichergestellt wurde. Darüber hinaus bestand gegen eine der Personen, ein 20-Jähriger aus der Vorderpfalz, ein offener Haftbefehl, auf Grund dessen er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Nun wird der/die rechtmäßige Eigentümer/-in des Rades gesucht. Diese/-r wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

