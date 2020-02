Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit zwei Hunden

Woldert (ots)

Am 31.01.2020, zwischen 07:20 Uhr und 08:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Hauptstraße in Woldert. Zwei Pudel hatten sich zu dem Zeitpunkt aus einem umzäunten Grundstück entfernt und liefen auf der Hauptstraße umher. Hier muss es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug gekommen sein, bei dem beide Tiere schwer verletzt wurden. Ein Tier wurde durch eine Zeugin aufgefunden und in eine Tierklinik verbracht, das andere verletzte Tier war zunächst weggelaufen, konnte jedoch später eingefangen und einer ärztlichen Versorgung zugeführt werden. Leider hat sich der Fahrer von der Unfallstelle entfernt ohne seine Beteiligung an dem Unfall anzugeben.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

