POL-SI: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Aufbruch einen Zigarettenautomaten - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Ein 59-jährige Anwohnerin beobachtet am heutigen Morgen (Montag, 04.11.2019), gegen 05:00 Uhr, wie ein Mann mit einer Taschenlampe einen Zigarettenautomaten am Stockweg beleuchtet und sich daran zu schaffen macht. Sie vermutete, dass der Mann den Automaten aufbrechen wollte und informiert die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten einen 32-Jährigen feststellen, der Hebelwerkzeug dabei hatte. Am Automaten waren Aufbruch- und Hebelspuren zu erkennen, ohne dass er komplett aufgebrochen wurde. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

