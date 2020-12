POL-REK: 201210-1: Ladendieb leistete Widerstand - Hürth

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Ein 36-Jähriger griff nicht nur den Ladendetektiv (43) an, sondern auch später die hinzugerufenen Polizisten.

Ein Bauhaus-Kunde (43) befand sich am Mittwochnachmittag (09. Dezember) um 14:45 Uhr im Baumarkt an der Luxemburger Straße. Dort sprach ihn ohne Anlass ein weiterer "Kunde" (36) an, der diverse Kleinteile in seinen mitgeführten Rucksack verstaute. Das meldete der Kunde einem Mitarbeiter des Hauses (49), der den Mann nach dem Bezahlvorgang eines Teils hinter dem Kassenbereich ansprach und ihn mit ins Büro bat. Neben Verbalattacken versuchte der 36-Jährige, den Zeugen zu schlagen, worauf ihn der Zeuge zu Boden brachte und die Polizei informierte. Selbst während der Anwesenheit der Beamten stieß der Mann weitere Beleidigungen aus. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten neben den Bauhaus-Artikeln im Wert von über 240 Euro verschiedene Betäubungsmittel. Er erhielt ein einjähriges Hausverbot und die Beamten geleiteten ihn mit zum Ausgang. Dort griff der Mann die Beamten an, die ihn daraufhin einer Polizeidienststelle zuführten und eine Blutprobenentnahme veranlassten. Den 36-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen versuchten Ladendiebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (bm)

