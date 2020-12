Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201208-2: Ermittler durchsuchten erfolgreich mehrere Wohnungen nach Betäubungsmitteln - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (07. Dezember) vollstreckten Polizisten mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in einem Verfahren wegen Drogenhandels und fanden nicht geringe Mengen von Betäubungsmitteln. In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln anhängigen Verfahren vollstreckten am Montagmittag Beamte des Kriminalkommissariats 13 zeitgleich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse gegen mutmaßliche Drogenhändler in Quadrath-Ichendorf. In einem Objekt fanden die Polizisten etwa 140 Gramm Marihuana und mehrere hundert Euro Dealgeld sowie Verpackungsmaterial und eine Feinwaage. Der 21-jährige Wohnungsinhaber wurde nach seiner Vernehmung entlassen. Das für den Verkauf der Betäubungsmittel bekannte Objekt durchsuchten die Beamten bereits mehrmals in der Vergangenheit. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, verdächtiges Verhalten in Bezug auf den Verkauf von Drogen an das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. Jeder Hinweis kann für die Ermittler hilfreich sein. (akl)

