Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Verdächtigen nach Diebstahl aus geparktem Wagen - Polizei fahndet nach Komplizen

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Samstag (27.06.), gegen 03:00 Uhr, beobachtete ein Anwohner drei Männer, die sich auf der Hardenbergstraße an einem geparkten Auto zu schaffen machten. Einer beugte sich ins Fahrzeuginnere, seine zwei Begleiter standen augenscheinlich "Schmiere". Als das Trio bemerkte, dass es anscheinend entdeckt wurde, machte es sich zügig davon. Der Zeuge rief die Polizei und beschrieb einen der Tatverdächtigen, der vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs war. Die Ordnungshüter stellten vor Ort fest, dass das Handschuhfach des betroffenen Wagens durchwühlt war. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten wenig später im Bereich der Goethestraße den beschriebenen Radler stellen. Der Verdächtige gab spontan an, nicht im Auto, sondern lediglich "dabei gewesen zu sein".

Die Kripo ermittelt nun gegen den 25 Jahre alten Mann, der in Neuss wohnt und gegen seine noch unbekannten Komplizen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell