Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugführer kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

Neuss (ots)

Am Samstag, dem 27.06.2020, um 12.15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Neusser mit seinem PKW den Berghäuschensweg in Neuss-Gnadental in Richtung Innenstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum, drehte sich im Anschluss um die eigene Achse und kam dann auf der Fahrspur des Gegenverkehrs zum Stehen. Der Neusser wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Lebensgefahr besteht für den Mann nicht. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme bis 15.00 Uhr gesperrt werden. Da der PKW nicht mehr fahrbereit war, wurde das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen. Das Verkehrskommisariat Neuss hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Pla.)

