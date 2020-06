Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Barfußeinbrecher überrascht - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In Neuss-Norf überraschte der Bewohner eines Mehrfamilienreihenhauses am frühen Freitagmorgen (26.06.) an der Bahnstraße einen ungebetenen Gast auf frischer Tat. Als er, gegen 4:20 Uhr, verdächtige Geräusche hörte, entdeckte er einen unbekannten Mann, der versuchte, durch das offenstehende Fenster in die Obergeschosswohnung einzudringen. Der Zeuge machte daraufhin auf sich aufmerksam. Der vermeintliche Einbrecher sprang vom Regenfallrohr, an dem er offenbar hochgeklettert war, und gab humpelnd Fersengeld. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen, der nach Angaben des Zeugen barfuß war, verlief ohne Erfolg. Der Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden: etwa 18 bis 20 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, von schlanker Statur, mit blonden kurzen Haaren. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und kurzen blauen Shorts.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

