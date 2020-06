Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Warnung vor Trickdiebe - Kripo ermittelt

Neuss (ots)

Unter dem Vorwand, eine "Bekannte" der Tochter zu sein, erschlich sich eine bislang unbekannte Frau das Vertrauen eines über 80-jährigen Senioren.

Die Tatverdächtige sprach den älteren Herrn am Mittwochnachmittag (24.06.) in der Neusser Innenstadt, gegen 16:00 Uhr, auf seinem Nachhauseweg an. Durch ihre geschickte Gesprächsführung, schaffte es die Unbekannte letztendlich, ihn zu seiner Wohnanschrift zu begleiten. Unter einem Vorwand gelangte sie schließlich sogar in die Wohnung, um nach einem Toilettengang schnell wieder zu verschwinden. Am nächsten Tag (25.06.) stellte die Ehefrau des Seniors den Diebstahl von zwei weinroten ledernen Schmuckkästen fest. Daraufhin informierte das Opfer am Donnerstagmittag (25.06.) die Polizei und erstattete Anzeige.

Von der Trickdiebin ist lediglich bekannt, dass sie etwa 25 bis 30 Jahre alt und dunkelhaarig war.

Bisher liegen der Polizei keine weiteren Hinweise auf die Täterin vor. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Kripo (KK12) in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Tipp der Polizei: Angehörige von älteren Menschen, sollten mit diesen immer wieder über die Maschen von Trickdieben sprechen und sie zu erhöhter Vorsicht auffordern.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell