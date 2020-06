Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schaukastenscheibe eingeschlagen - Polizei fahndet nach Trio

Kaarst (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (25.06.) in Kaarst-Büttgen, am S-Bahnhaltepunkt an der Birkhofstraße, die Glasscheibe eines Schaukasten zerstört.

Ein Bahnfahrer, gegen 1:00 Uhr auf die Randalierer aufmerksam geworden, informierte die Polizei. Er beschrieb drei Jugendliche (eine Frau / zwei Männer), im Alter von 16 bis 18 Jahren. Einer der beiden Männer trug eine weiße Jacke und ein weißes Käppi. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell