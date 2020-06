Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Brand in Stallung - Polizei schließt Brandstiftung aus

Kaarst (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 24.06.2020, 13:42 Uhr, über den Brand in einer Stallung auf einem Gestüt "An der Lauvenburg" in Kaarst. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei liegen derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung vor.

