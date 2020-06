Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25.06.) verletzte sich ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall. Gegen 14:40 Uhr befuhr ein 70-jähriger Grevenbroicher mit seinem Kleinkraftrad die Landstraße 69 in Fahrtrichtung Wevelinghoven. An der Einmündung zur Landstraße 361 kam es zum Zusammenstoß mit einer Audi Limousine. Dessen Fahrerin, eine 41-jährige Grevenbroicherin, hatte offenbar beim Überqueren der Kreuzung den Rollerfahrer übersehen. Dieser verletzte sich bei dem Zusammenstoß so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell