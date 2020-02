Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Festzelt in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 18. Februar 2020, im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 08.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Überwindung einer Verriegelung Zutritt zu einem Festzelt in der Raiffeisenstraße in Ganderkesee.

Die Täter entwendeten diverse Flaschen Alkoholika aus dem dortigen Lager.

Einen Tag zuvor kam es bereits zu einem ähnlichen Vorfall. Hierbei konnte allerdings kein Diebesgut erlangt werden.

Der Schaden wurde auf 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen. (00212639)

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell