Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnte am Dienstag, den 18. Februar 2020, gegen 09:40 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht in der Stedinger Straße in Lemwerder beobachtet werden.

Ein 46-Jähriger Mann aus Ganderkesee stellte seinen grünen Transporter ordnungsgemäß auf einem rückwärtig gelegenen Parkplatz einer dortigen Bankfiliale ab und entfernte sich kurzfristig von seinem Pkw. Kurz danach konnte von einem Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, wie ein blauer Opel mit dem Transporter kollidierte und sich anschließend entfernte. Weitere Hinweise auf den verursachenden Pkw konnten nicht gegeben werden.

Der Schaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt.

Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen. (00213179)

