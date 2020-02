Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Tagesklinik in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zu einem Einbruch in eine Tagesklinik in der Kantstraße in Brake kam es im Zeitraum von Montag, 17. Februar 2020, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 18. Februar 2020, 08:00 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten der Tagesklinik. Sie durchsuchten mehrere Innenräume und entwendeten diverse elektronische Geräte.

Der Gesamtschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzten. (00212421)

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell