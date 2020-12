Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201209-1: Autos kollidierten an Fahrbahnverengung - Erftstadt

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (B) 265 ist am Dienstag (08. Dezember) eine 21-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Die 21-Jährige fuhr gegen 18:00 Uhr auf der linken Spur der zweispurigen B 265 in Richtung Erftstadt. An einer Fahrbahnverengung auf eine Spur in Höhe des Liblarer Sees stieß sie mit dem Auto eines 54-jährigen Mannes zusammen, der auf der rechten Spur fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 21-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Beide Fahrzeuge sowie eine Leitplanke wurden stark beschädigt. (nh)

