Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Radfahrerin schwer verletzt

Kleve (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstagnachmittag 22.10.2020, eine 57 Jahre alte Pedelecfahrerin in das Krankenhaus gebracht werden. Die aus Bedburg-Hau stammende Frau hatte gegen 15.45 Uhr auf der Lindenstraße fahrend versucht, die Kreuzung an der Emmericher Straße in Richtung Steinstraße zu überqueren. Dabei stieß sie mit einem 24 Jahre alten Fahrradfahrer aus Kleve zusammen, der auf dem Radweg der Emmericher Straße in Richtung Klever Ring unterwegs war, und kam zu Fall. Es liegen Zeugenhinweise vor, wonach der Radfahrer die Kreuzung bei Rot passieren wollte. Außerdem war sein Fahrrad nicht verkehrssicher. (SI)

