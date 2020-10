Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Containercomplex

Kleve (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 22.10.2020, aus einem leerstehenden Containercomplex an der van-den-Bergh-Straße, der zuvor als Kindergarten genutzt wurde, einen Elektroherd und ein Cerankochfeld gestohlen. In den Innenbereich gelangten die Unbekannten, in dem sie eine Plane zerschnitten. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht Zeugen. (SI)

