Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Festnahme nach Ladendiebstahl

Frau beißt zu

Kleve (ots)

Mit Händen und Zähnen wehrte sich am Mittwochabend (22. Oktober 2020) eine Ladendiebin gegen ihre Ergreifung: Ein Ladendetektiv Kaufhaus an der Große[n] Straße hatte die 28-Jährige dabei beobachtet hatte, wie sie mehrere Parfüms in ihrer Handtasche verschwinden ließ und anschließend ohne zu zahlen aus dem Geschäft lief. Als er die Frau draußen ansprach, flüchtete diese über die Wasserstraße in die Gasthausstraße. Zwei 25 und 26 Jahre alte Zeugen erkannten den Sachverhalt und nahmen ebenfalls die Verfolgung auf. Sie konnten die Frau letztlich einholen und hielten sie fest. Die 28-Jährige versuchte jedoch, sich mit aller Kraft zu befreien und biss dabei dem 25-Jährigen in die Hand. Trotzdem konnte sie bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Die Frau ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. (cs)

