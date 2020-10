Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kraftststoffdiebstahl

LKW-Fahrer stört Täter

Kleve (ots)

Als ein LKW-Fahrer am Mittwoch (22. Oktober 2020) gegen 03:00 Uhr einen an der Van-den-Bergh-Straße abgestellten Auflieger abholen wollte, sah er zwei unbekannte Personen, die sich gerade an dem Anhänger zu schaffen machten. Sie ergriffen die Fluch tin Richtung Bahnhof und ließen zwei Kanister sowie einen Schlauch zurück. Offenbar hatten sie versucht, Diesel aus dem Tank des Aufliegers abzuzapfen. Ob sie Kraftstoff erbeuten konnten, war bislang noch unklar. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

