Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unfallflucht

Weißer Nissan beschädigt

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (21. Oktober 2020) zwischen 14:40 und 21:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen Nissan Qashqai, der auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt an der Kempener Straße abgestellt war. Bei dem Unfall entstanden Kratzer am hinteren, linken Kotflügel und am Heckstoßfänger. An den betroffenen Stellen blieb dunkel-anthrazitfarbener Fremdlack zurück. Der Fahrer des verursachenden Autos hinterließ jedoch keine Angaben zu seiner Person. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell