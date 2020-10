Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

Automarder bauen Teile aus

Bild-Infos

Download

Kleve-Reichswalde (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21. Oktober 2020) trieben Automarder in Reichswalde ihr Unwesen. Auf dem Iltisweg schlugen sie die hintere Scheibe eines Mercedes GLC ein und bauten das Lenkrad aus, das sie anschließend entwendeten. An der Straße Maselberg beschädigten die Täter die Fahrertür eines 3er BMW, um an den Schließmechanismus zu gelangen und den Wagen so zu öffnen. Anschließend stahlen sie das Navigationssystem und die Steuereinheit in der Mittelkonsole. In einer Einfahrt an der Straße Am Stein gingen die Täter gleich zwei Autos an. Hier waren zwar keine augenscheinlichen Beschädigungen außen an den Fahrzeugen zu erkennen, aber dennoch fehlten aus dem 6er und dem 5er BMW jeweils das Lenkrad, das festverbaute Navigationsgerät und Teile der Armaturen. Vermutlich hatten die Diebe das Funksignal überbrückt, um die Autos zu öffnen. Die Polizei rät bei Fahrzeugen mit der Keyless-Go Funktion den Schlüssel nicht in der Nähe der Haustür aufzubewahren, sondern in eine Aluminiumhülle oder Metalldose zu legen, damit das Funksignal nicht abgefangen werden kann. Zudem sollten hochwertige Fahrzeuge - wenn möglich - über Nacht in einer Garage abgestellt werden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell