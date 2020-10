Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Überfall gescheitert

Geldern (ots)

An der Gegenwehr einer resoluten Zeitungszustellerin ist in der Nacht zu Donnerstag, 22.10.2020, im Ortsteil Veert ein Raubüberfall gescheitert. Ein bislang unbekannter Verdächtiger hatte der 43 Jahre alten Frau aus Geldern, der mit einem Elektrorad unterwegs war, im Bereich des Martiniplatzes/Ecke Spitsweg gegen 04.00 Uhr ein Taschenmesser vorgehalten und Geld gefordert. Die Frau setzte sich jedoch mit einer Schere zu Wehr, die sie in ihrer Zeitungsbox mitführte, und schlug den Räuber in die Flucht. Der Verdächtige ist ca. 175 cm groß. Er trug eine Jacke, einen grau-blauen Pullover mit weißer Schrift oder einem weißen Emblem, sowie Turnschuhe mit auffällig roten Applikationen. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können. (SI)

