Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Emmerich (ots)

Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstagnachmittag, 20.10.2020, auf dem Kaufland-Parkplatz auf der Normannstraße ein Unfallflucht begangen. Die Besitzerin eines silbernen Mercedes mit Klever Kennzeichen hatte ihr Fahrzeug gegen 09.30 Uhr im hinteren Bereich in Richtung Skateranlage geparkt. Als sie gegen 10.30 Uhr zurückkehrte, stelle sie die frischen Beschädigungen am Außenspiegel fest. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell