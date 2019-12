Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Fahrer beging gleich mehrere Straftaten.

Salzgitter, Salder, Mindener Straße, 19.12.2019, 15:10 Uhr. Polizeibeamte überprüften den 32-jährigen Fahrer eines VW. Hierbei konnten sie ermitteln, dass an dem Fahrzeug willkührlich angebrachte Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges montiert waren. Der Pkw war nicht zugelassen und wurde ohne gültige Haftpflichtversicherung geführt. Zudem ergaben die polizeilichen Ermittlungen, dass der Fahrer offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Containerbrand verursachte Schaden.

Salzgitter, Lebenstedt, Pestalozzistraße, 19.12.2019, 21:50 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass durch die Täter offensichtlich vorsätzlich ein Brand in einem Container verursacht wurden. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Feuer durch einen Böller verursacht wurde. Anwohner löschten das Feuer, jedoch entstand ein Schaden von mindestens 350 Euro.

Täter erbeuteten bei einem Einbruch in eine Lagerhalle Pflanzenschutzmittel und verursachten hohen Schaden.

Salzgitter, Ringelheim, Lindenstraße, 18.12.2019, 16:15 Uhr-19.12.2019, 06:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle einbrachen. Im Verlaufe der Tat entwendeten diese Pflanzenschutzmittel im Wert von ca. 65.000 Euro. Zusätzlich verursachten sie einen Schaden von ca. 10.000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass bei der Tat und zum Abtransport des Diebesgutes ein Kleintransporter verwendet wurde. Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

