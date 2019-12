POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Pkw überschlug sich mehrfach.

Burgdorf bei Salzgitter, L 474, 19.12.2019, 09:40 Uhr. Die 18-jährige Fahrerin eines VW kam im Kurvenbereich der L 474 ins Schleudern und überschlug sich mehrfach mit ihrem Fahrzeug. Das Fahrzeug kam in einem Graben zum Stillstand. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde offensichtlich nur leicht verletzt. Rettungskräfte verbrachten sie in ein Krankenhaus. Derzeit ermittelt die Polizei, ob der Unfall aufgrund einer erhöhten Geschwindigkeit entstanden sein könnnte. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000 Euro.

Ursprungsmeldung vom 18.12.2019:

Salzgitter Glaselemente einer Haltestelle wurden zerstört. Salzgitter, Gebhardshagen, Am Dorfrand, 17.12.2019, 20:05 Uhr. Eine aufmerksame Zeugin hatte vier junge Männer beobachten können, als sie ein Glaselement einer Bushaltestelle Am Dorfrand zerstört hatten. Nach der Tat flüchteten diese. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Verursachern ein und konnte schnell in Tatortnähe vier junge Männer feststellen. Die Polizei ermittelt nun, ob diese Personen die Tat verursacht haben. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Ergänzung: Polizei Gebhardshagen ermittelte Tatverdächtige. Ein minderjähriger Schüler aus Salzgitter stellte sich gestern bei den Beamten in Gebhardshagen und erklärte, in Begleitung von drei Freunden die Scheibe der Bushaltestelle beschädigt zu haben.

Ursprungsmeldung: Salzgitter Fahrer eines Fahrzeuges verursachte Unfälle und entfernte sich schließlich fußläufig von der Unfallstelle. Salzgitter, Lobmachtersen, Landwehrstraße, 18.12.2019, 06:30 Uhr.

Ergänzung: Die polizeilichen Folgermittlungen ergaben, dass der 27-jährige Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls offensichtlich doch im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

