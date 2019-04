POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld - Frontalzusammenstoß, Fahrerin schwer verletzt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr befuhr eine 25jährige Fahrerin eines Opel die B294 von Neuenbürg in Richtung Birkenfeld. Etwa auf Höhe der Einmündung zur K4571 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Volvo, der von einem 53jährigen Mann gesteuert wurde. In der Folge überschlug sich der Opel und blieb auf dem Dach liegen. Die Opel-Fahrerin wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt, sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Volvo-Fahrer wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die B294 war bis etwa 17.20 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

