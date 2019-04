Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Polizeistreife verhindert Körperverletzung

Pforzheim (ots)

Eine Polizeistreife verhinderte am Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Pforzheim augenscheinlich den Angriff einer Gruppe auf einen 23-jährigen Mann. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der Geschädigte befand sich seinen Ausführungen zufolge gegen 05.00 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs am Ausgang der Unterführung am Schloßberg als er eine sechsköpfige Gruppe junger Männer auf ihn zukommen sah. Als einer davon seinen Ledergürtel zog und bedrohlich auf ihn zuging, lief er in Richtung Bahnhofstraße davon. Die Männer verfolgten ihn und es kam zum Wurf einer Flasche, die den 23-Jährigen jedoch nicht traf. Als die Gruppe näher kam, soll es dann noch zu versuchten Tritten und Schlägen gekommen sein, die ebenso das Ziel verfehlten. Ein angehendes Gerangel konnte schließlich von einer vorbeikommenden Polizeistreife unterbunden werden. Ein 25 Jahre alter Beschuldigter hatte zu diesem Zeitpunkt noch seinen Ledergürtel in der Hand. Von einem Angriff wollten die Männer irakischer Staatsangehörigkeit zwischen 25 und 31 Jahren gegenüber den Beamten jedoch nichts wissen. Vielmehr gaben sie an, von dem Geschädigten attackiert worden zu sein und sich lediglich gewehrt zu haben. Bis auf den 25-Jährigen waren alle Beteiligten alkoholisiert.

