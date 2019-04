Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Innenstadt - Polizei beim Einfangen einer Entenfamilie attackiert - Zeugensuche

Karlsruhe (ots)

Am heutigen Samstagvormittag wollten Beamte des Polizeireviers KA-Marktplatz gegen 09.20 Uhr eigentlich nur eine Entenfamilie im Bereich der Erbprinzenstraße / Friedrichsplatz einfangen und so vor Verkehrsgefahren in Sicherheit bringen. Einem Passanten schien diese Absicht jedoch einen Polizeieinsatz nicht Wert zu sein, weswegen er die Beamten in verbal aggressiver Art anging und einen erteilten Platzverweis nicht befolgte. Bei der beabsichtigten Personalienfeststellung schlug seine verbale Aggressivität jedoch in Handgreiflichkeiten um. Der Mann musste von den Beamten letztlich zu Boden gebracht und kurzzeitig gefesselt werden. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier KA-Marktplatz unter Telefon 0721 666 3311 in Verbindung zu setzen.

