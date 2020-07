Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Prinzhöfte gemessen

Delmenhorst (ots)

Unverantwortlich war das Fahrverhalten eines Kradfahrers, der Beamten der Polizei Wildeshausen am Sonntag, den 19. Juli 2020, im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung, zwischen 16:35 Uhr und 17:35 Uhr, auf der Stiftenhöfter Straße in Prinzhöfte auffiel.

Bei erlaubten 70 km/h war der Mann mit seinem Motorrad mit 112 km/h unterwegs. Inklusive Toleranzabzug fuhr er somit 38 km/h zu schnell - und das auf einer Strecke, die für schwere Verkehrsunfälle bekannt ist und von einigen Motorradfahrern gerne wegen ihrer zahlreichen Kurven als Rennstrecke genutzt wird.

In den vergangenen drei Jahren verzeichnete die Polizei nämlich auf dieser Strecke sechs schwere Verkehrsunfälle, bei denen eine Person tödlich und fünf Personen schwer verletzt wurden. Die Unfallursache war in fünf Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei vier weiteren Verkehrsunfällen wurden zudem vier Personen leicht verletzt. Bei der Schwerpunktkontrolle der Polizei Wildeshausen wurden bei den anderen gemessenen vier Kradfahrern immerhin keine Verstöße festgestellt. Alle vier Kradfahrer hielten sich weitestgehend an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung.

Trotzdem weist die Polizei in diesem Zusammenhang darauf hin, dass durch überhöhte Geschwindigkeit nicht nur der Fahrer selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und verletzt werden können. Vor allem bei der Geschwindigkeitsüberschreitung steigt das Risiko für Motorradfahrer von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen zu werden.

