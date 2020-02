Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Medikamente und Bargeld gestohlen

Sögel (ots)

Am Freitagabend ist es zwischen 18.00 - 23.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Sanitätsfachgeschäft an der Wahner Straße gekommen. Die Täter zerstörten das Sicherheitsglas der Eingangstür und drangen zunächst in das Fachgeschäft ein. Anschließend suchten sie die angrenzende Apotheke auf und stahlen Medikamente und Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell