Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fahrer unter Drogeneinfluss; Gegenstand prallt auf Windschutzscheibe; Hütte aufgebrochen und Müll hinterlassen; Großeinsatz nach Schlägerei; Blumenkästen gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ostkreis - Fahrer unter Drogeneinfluss

In der Nacht zum Donnerstag, 06. August stoppte die Polizei Stadtallendorf zwei Fahrer, veranlasste Blutproben und untersagte die Weiterfahrt nachdem die Drogentests positiv auf THC reagiert hatten. Für einen 31-Jährigen endete die Autofahrt um 22.15 Uhr in der Niederrheinischen Straße in Kirchhain. In Stadtallendorf musst ein 26-Jähriger seinen E-Scooter um 04.45 Uhr in der Schillerstraße abstellen. Beide Männer müssen sich nicht nur wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, sondern auch wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Marburg - Gegenstand prallt auf Windschutzscheibe

Der betroffene 61 Jahre alte Autofahrer schilderte die Situation folgendermaßen: Als ich mit meinem orangen Ford Ranger über die B 3 nach Gießen fuhr sah ich auf der Fußgängerbrücke beim Südbahnhof zwei Jugendliche. Sie ließen unmittelbar vor meinem Passieren etwas von der Brücke herunterfallen. Trotz sofortigen starken Bremsens prallte der Gegenstand auf die Windschutzscheibe meines Autos und beschädigte diese. Die Jungs waren etwa 15 Jahre alt. Nur einen kann ich beschreiben. Er trug ein weißes T-Shirt, hatte dunkle, an den Seiten kurze Haare und eine Sonnenbrille auf. Was genau die Windschutzscheibe traf, ließ sich nicht feststellen. Die Fahndung nach den Jungs verlief erfolglos. Wer war zur maßgeblichen Zeit am Mittwoch, 05. August, gegen 16.40 Uhr noch auf de rB 3 unterwegs bzw. beim Südbahnhof? Wer hat das Verhalten der Kids noch beobachtet? Wem sind sie noch aufgefallen? Wer kann sie näher beschreiben oder Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Sindersfeld - Hütte aufgebrochen und Müll hinterlassen

Wer war zwischen Montagabend (03. August) und Mittwochmorgen (05. August) in dem Kleingarten in der Flur Birkäcker? Nach dem unbefugten Aufenthalt und den Folgen ermittelt die Polizei. Es wurde die Gartenhütte aufgebrochen, eine Axt gestohlen und, dem zurückgelassenen Müll und Unrat nach zu deuten, auch offenbar gefeiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Kirchhain - Großeinsatz nach Schlägerei

Am Dienstagabend, 04. August, zog die Flucht von Beteiligten einer Schlägerei in eine Kneipe in der Brießelstraße einen größeren Polizeieinsatz nach sich. Mehrere Streifen beteiligten sich an der Fahndung, nachdem weitere Anrufe über angeblich mit einem Messer durch Kirchhain rennende Männer die Polizei erreichten. Nach den ersten Ermittlungen hängen die Vorfälle zusammen. So viel vorweg, es gab keine durch den Einsatz eines Messers oder einer anderen Waffe verletzten Personen. Die Polizei ermittelte Tatverdächtige, die keine Waffen mehr bei sich hatten. Letztlich stehen zwei hinlänglich polizeibekannte Männer im Alter von 26 und 29 Jahren unter dem Verdacht, in der Gaststätte nach einen Streit einen 32 Jahre alten Mann gemeinschaftlich getreten und geschlagen zu haben. Auslöser des Streits war der geäußerte Verdacht eines Diebstahls. Nach den Schlägen und Tritten flüchteten die Männer Richtung Bahnhof. Dort meldeten Anrufer dann auch eine scheinbar mit großem Messer oder ähnlichem bewaffnete Person mit freiem Oberkörper. Insgesamt fünf Streifen der Polizei fahndeten und überprüften um 23.40 Uhr insgesamt drei Männer. Zwei davon waren offenbar in das Geschehen in der Kneipe verwickelt. Der jetzt mit überprüfte Dritte war ein ebenfalls polizeibekannter 24-Jähriger. Während des Einsatzes kam es noch zu einer Sachbeschädigung durch Einschlagen einer Scheibe an der besagten Gaststätte. Wer nun in welcher Form an welcher der Taten beteiligt war, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Ausreichende Haftgründe lagen gegen keinen der drei Männer vor.

Biedenkopf - Blumenkästen gestohlen

Nach dem spurlosen Verschwinden mehrere Pflanzen, Töpfe und Blumenkästen aus dem Vorgarten eines Hauses in der Stadtgasse ermittelt die Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Diebstahl war bereits in der Nacht zum Sonntag, 19. Juli, zwischen 02 und 04 Uhr. Wer kann sich an Besonderheiten in dieser Nacht erinnern? Wem ist etwas aufgefallen? Wer hat den nächtlichen Transport der Blumenkästen mit den Pflanzen gesehen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell