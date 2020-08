Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ACHTUNG! Sie rufen schon wieder an Betrüger am Telefon - Angebliche Enkel und falsche Polizeibeamte

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis

Aktuell telefonieren schon wieder angebliche Enkel und falsche Polizeibeamter. Die vermeintlichen Enkel, Freunde, Neffen oder Nichten telefonierten heute Morgen (Mittwoch, 05. August!) in Stadtallendorf. Zwei Betroffene meldeten sich bislang. Die falschen Polizeibeamten probierten es mit der bekannten Story in Marburg und Cölbe. Aus Marburg meldeten sich bis jetzt sechs aus Cölbe ein Angerufener. Bislang reagierten alle richtig, sodass es zu keinem Schaden kam. Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! - Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung denken oder das daheim gelagerte Geld an Fremde aushändigen! - Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten. - Rufen Sie zurück - Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt, sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Überzeugen Sie sich, ob das Freizeichen zu hören ist! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste! - Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung .de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell