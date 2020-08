Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Exhibitionist auf dem Radweg; Scheiben am Jugendzentrum beschädigt; Zwei gescheiterte und ein tatsächlicher Einbruch

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Exhibitionist auf dem Radweg

Nachdem sich ein Exhibitionist einer jungen Frau präsentierte, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 27. Juli, gegen 13.50 Uhr, auf dem Lahnradweg zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und dem Südbahnhof. Der Mann war ca. 40 Jahre alt und von kräftiger, muskulöser Statur. Er hatte dunkle kurze Haare, einen dunklen Vollbart und trug eine Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern, eine kurze dunkle Hose und ein dunkles T-Shirt. Das Opfer beschreib die Brille als Pilotenbrille. Wem ist dieser Mann noch aufgefallen? Wer kann ihn näher beschreiben, wiedererkennen oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Scheiben am Jugendzentrum beschädigt

Wer hat wie die Scheiben am Jugendzentrum im Röntgenweg beschädigt? Dieser Frage geht derzeit die Polizei Stadtallendorf bei ihren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung nach. Ein Mitarbeiter stellte am Dienstag, 04. August, um 08 Uhr, an zwei Fenstern in einer Höhe von zwei Metern jeweils zwei Schäden fest, die auf den Einschlag eines kleinen Gegenstandes hindeuten. Eines der Fenster gehört zur Holzwerkstatt, das andere zu einer Garage. Beide Fenster liegen zur Behringstraße. Derzeit steht nicht fest, was diese Einschläge verursacht hat. Möglich sind Projektile z.B. aus einer Luftdruck- oder auch Softairwaffe, Steinwürfe oder mit einer Zwille abgegebene Geschosse. Spuren dazu gab es an dem Tatort keine. Die Tatzeit könnte zurückliegen bis zum Freitag, 31. Juli. Sachdienliche Hinweise dazu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg/Cölbe - Zwei gescheiterte und ein tatsächlicher Einbruch

In der Ockershäuser Schulgasse in Marburg und in der Zimmermannstraße scheiterten Einbrecher zum einen durch den wach gewordenen Bewohner und zum anderen an der Sicherheit der Haustür. Der versuchte Einbruch in Marburg war in der Nacht zum Freitag, 31. Juli, um 03.50 Uhr. Der erwachte Bewohner sah nur noch, wie eine Person von seiner Terrasse weglief. Beschreiben konnte er die nicht. In Cölbe war dem Täter ein Eindringen wegen der Sicherheit der Tür nicht möglich. Sie widerstand sämtlichen Hebelversuchen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 29. Juli und Montag, 03. August. In der Karl-Justi-Straße drang hingegen ein Einbrecher durch eine aufgebrochene Tür in ein Appartement im ersten Obergeschoss ein. Der Täter hatte es nach den Spuren zuvor wohl erfolglos an einem Fenster probiert. Aus dem Appartement fehlen persönliche Gegenstände der Bewohnerin sowie eine Sprachbox und ein TV-Stick. Auch hier steht die Tatzeit nicht fest und liegt zwischen Samstag, 18. Juli und Dienstag, 04. August. Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Einbrüchen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

