Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Interessanter Fund

Kaiserslautern (ots)

Ein interessanter Fund ist am Donnerstagnachmittag bei der Polizei abgegeben worden. Ein ehrlicher Finder hatte gegen 17 Uhr in der Fruchthallstraße eine Geldbörse auf der Straße entdeckt und brachte sie zur Polizeidienststelle in der Gaustraße.

Bei der Überprüfung des Geldbeutel-Inhalts stellten die Beamten mehrere hundert Euro Bargeld und diverse Karten fest. Ein Abgleich des dort angegebenen Namens mit den polizeilichen Systemen ergab, dass gegen den mutmaßlichen Besitzer der Geldbörse ein offener Haftbefehl vorliegt. Demnach muss der 23-Jährige entweder die gerichtlich verhängte Geldstrafe von mehreren hundert Euro sowie die Verwaltungsgebühren bezahlen oder alternativ eine 20-tägige Freiheitsstrafe absitzen.

Offizielle wohnt der Mann nicht mehr in Kaiserslautern, hat sich hier abgemeldet und einen neuen Wohnsitz im Ausland angegeben. Der Fund seines Geldbeutels lässt jedoch vermuten, dass er sich weiterhin im Stadtgebiet aufhält. Ob er sich traut, seine Geldbörse bei der Polizei abzuholen? |cri

