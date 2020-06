Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fausthieb ins Gesicht - Zeugen gesucht!

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Donnerstagabend in Hochspeyer unterwegs waren und in der Bruchstraße eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 18.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Einem 44-jährigen Mann wurde von einem unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Das Opfer erlitt durch den Schlag eine Platzwunde sowie ein Hämatom unter dem Auge. Er musste über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Über den Täter und den Grund der Attacke konnte der Mann nichts sagen. Der 44-Jährige, der einen stark alkoholisierten Eindruck machte, gab an, den Täter nicht zu kennen. Worum es bei dem Streit zwischen den beiden ging, ist unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2150. |cri

