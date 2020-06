Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogen am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Weil er unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am Donnerstagnachmittag einen Autofahrer im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Der 25-Jährige war gegen 16.15 Uhr in der Altenwoogstraße aufgefallen. Die Streife folgte dem Wagen, stoppte ihn in der Tannenstraße und überprüfte den Fahrer.

Der Mann am Steuer zeigte drogentypische Auffälligkeiten, weshalb er zum Drogentest gebeten wurde. Der Test reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht. Der 25-Jährige musste daraufhin mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschein wurden sichergestellt. |cri

